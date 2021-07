Garbatella: un vaso cade in testa a un bimbo di 6 anni Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Circonvallazione Ostiense. Trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma le sue condizioni fortunatamente non sono destano particolare preoccupazione. Il vaso da quanto si apprende è precipitato dal quarto piano a causa del forte vento.

A cura di Redazione Roma

Erano da poco passate le 17.30 del pomeriggio di ieri – martedì 13 luglio – quando, in via dei Carcereri, una traversa di via Circonvallazione Ostiense nel quartiere di Garbatella, un vaso è precipitato da un balcone ferendo un bambino di sei anni che si trovava sul piano stradale. Il piccolo è stato colpito alla testa e al collo, venendo soccorso dal personale del 118 e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Le condizioni del bambino ferito non sono preoccupanti

Una volta arrivato all'ospedale del Gianicolo il piccolo è stato ricoverato e, verificato che le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione non avendo riportato versamenti o lesioni interne al cranio, ma solo un taglio superficiale al capo e al collo, è stato passato fortunatamente in codice giallo. Un brutto taglio, tanta paura per il bambino e per i suoi genitori, ma per fortuna niente di grave alla fine per un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Il vaso caduto dal quarto piano per le forti raffiche di vento

Rimane da chiarire cosa sia accaduto, come sia stato possibile che il vaso dal quarto piano sia precipitato di sotto ferendo il bambino che passava casualmente di là. Sul luogo dell'incidente sono giunte diverse pattuglie di polizia del commissariato Colombo. Da quanto ricostruito il vaso, di piccole dimensioni, era posto su una scaffalatura fissata la muro di un balcone e sarebbe caduto di sotto a cauda delle forti raffiche di vento. Dal punto di vista penale l'episodio non dovrebbe avere conseguenze rimanendo un semplice per quanto grave incidente.