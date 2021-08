Furiosa lite per amore a Roma, duello tra due uomini armati di coltello e mattarello Gli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Sant’Ippolito hanno fermato un italiano di Sora di 42 anni e un ragazzo nigeriano di 23 anni. La lite è stata interrotta dall’arrivo degli agenti, che hanno trovato l’italiano con in mano il coltello e l’altro armato di mattarello e di un pezzo di vetro che aveva preso da una finestra rotta. Il nigeriano aveva una profonda ferita al polso.

A cura di Enrico Tata

Uno aveva in mano un coltello da cucina, l'altro un mattarello e un pezzo di vetro vetro rotto. Hanno litigato furiosamente per questioni sentimentali, sembrerebbe. Gli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Sant'Ippolito hanno fermato un italiano di Sora di 42 anni e un ragazzo nigeriano di 23 anni. La lite è stata interrotta dall'arrivo degli agenti, che hanno trovato l'italiano con in mano il coltello e l'altro armato di mattarello e di un pezzo di vetro che aveva preso da una finestra rotta. Il nigeriano aveva una profonda ferita al polso. I due sono stati bloccati e disarmati con difficoltà dagli agenti. In seguito agli accertamenti di rito, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 42enne è stato anche accusato di minaccia aggravata. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Roma, in via Tiburtina, all'altezza del civico 549.

Romanina, arrestate 4 persone per spaccio di droga

Gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato tre ragazzi di 23, 22 e 24 anni colti in flagranza di reato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno osservato i ragazzi in via Giacinto Camassei a Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio del quartiere. I tre sono stati immediatamente arrestati e il giudice ha disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma.

Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato in via del Melograno un cittadino italiano di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A suo carico, sono stati sequestrati 27 grammi di hashish, 0,9 grammi di cocaina, 1000 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.