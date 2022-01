Francesca Romana D’Elia: per le indagini la modella di 19 anni sarebbe morta in un fatale incidente Proseguono le indagini sulla morte di Francesca Romana D’Elia, la modella di 19 anni precipitata da un lucernario posto su un terrazzo condominiale a Monteverde.

A cura di Redazione Roma

Francesca Romana D'Elia, la modella di 19 anni precipitata da un lucernario in una palazzina di viale Quattro Venti a Monteverde, è morta a causa di una tragica fatalità. È questo il primo risultato dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma. La giovane studentessa dell'Accademia di Belle Arti era impegnata in uno shooting fotografico sul terrazzo condominiale quando, un piede appoggiato su un muretto, ha perso l'equilibrio finendo sul lucernario che non ha tenuto al suo peso facendola precipitare nel vuoto per oltre dieci metri.

Unacaduta fataleavvenuta nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre. Ora ad aggiornare sull'avanzamento dell'inchiesta è il Corriere della Sera. L'unica persona presente al momento di quello che al momento sembrerebbe un incidente è il fotografo di 28 anni che stava immortalando la giovane modella. È stato ovviamente ascoltato e la sua posizione al vaglio, ma al momento l'ipotesi che stesse fuggendo dal fotografo non ha trovato riscontri oggettivi di nessun tipo. La macchina fotografica utilizzata quel pomeriggio è stata messa sotto sequestro e analizzata, tutti gli scatti passati al setaccio per capire se potessero fornire elementi utili.

Titolare del fascicolo è il pm Alessia Mele che indaga per omicidio colposo, ma al momento non ci sono nomi nel registro degli indagati. Ora gli inquirenti stanno verificando se il vetro del lucernario dovesse essere protetto in maniera adeguata e verificando la natura degli interventi di manutenzione svolti negli ultimi anni nel condominio, per capire se tutto fosse a norma dal punto di vista della sicurezza.