Formula E all’Eur di Roma: strade chiuse e bus deviati dal 7 all’11 aprile per l’e-Prix 2022 Il 9 e 10 aprile ritorna nella capitale l’e – Prix di Roma, la Formula E dell’Eur che vedrà sfrecciare sulle strade della città le famose monoposto elettriche.

A cura di Redazione Roma

Il 9 e il 10 aprile ritorna l'e – Prix di Roma, il campionato di Formula E che si svolge sulle strade della capitale. L'Eur sarà ancora una volta protagonista del circuito cittadino, con le monoposto elettriche che sfrecceranno questo fine settimana. Sono 22 le auto che si sfideranno sul circuito che passa tra il Convention Center e il Palazzo dei Congressi. L'e – Prix di Roma si svolgerà sabato 9 e domenica 10 aprile a partire dalle 14.30. Ma la competizione avrà luogo sin dalla mattina, con le prove libere che cominceranno a partire dalle 7.10, per poi arrivare alle qualifiche alle 10.30 del mattino. Dato l'evento di Formula E, nella capitale ci saranno chiusure e deviazioni dal 7 all'11 aprile.

Strade chiuse per la Formula E di Roma, il circuito dell'e-Prix

Roma Mobilità ha fatto sapere che dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 di lunedì 11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Non solo: sarà vietato il transito di tutti i veicoli all'interno dell'anello verde, e il sabato e la domenica anche l'accesso pedonale (tranne le persone autorizzate) all'interno dell'anello azzurro.

Foto da Roma Mobilità

Linee bus deviate a Roma per la Formula E all'Eur dal 7 all'11 aprile

Per quanto riguarda le linee di bus deviata per l'e – Prix di Roma, le linee notturne nMB e nME devieranno su via Cristoforo Colombo dalla notte dell'11 aprile al mattino del 13 aprile. Dalla mattina del 3 aprile alla notte dell'11 aprile, il capolinea Agricoltura sarà trasferito a piazza Sturzo. Sarà riattivato a partire dalla mattina del 12 aprile. Il capolinea della linea 788 sarà trasferito alla stazione Eur Magliana, sulla Metro B. Deviate anche le linee 30, 31, 170, 670, 714, 779, 780, 791, C7.

Leggi anche Manifestazione Fridays For Future a Roma: strade chiuse e bus deviati oggi 25 marzo

Come muoversi a Roma prima, durante e dopo la Formula E all'Eur

Durante l'e – Prix di Roma saranno chiuse alcune strade usate moltissimo dai cittadini, e bisognerà quindi affidarsi a percorsi alternativi. Sono previste chiusure dell'uscita Pontina sul Grande Raccordo Anulare, con divieto di accesso alle rampe in direzione dell'Eur. Si consiglia agli automobilisti di procedere sull'autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense – via del Mare, via Laurentina e via Ardeatina. Il traffico privato verso il Grande Raccordo Anulare, invece, sarà deviato su via Laurentina con l'istituzione di una svolta a sinistra verso via Oceano Atlantico, quello diretto in centro sarà deviato su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.