Macabro ritrovamento a Fiumicino, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel canale navigabile del porticciolo, chiamato Fossa Traianea. L'allarme è stato dato poco dopo le 21.30 della serata di venerdì 12 marzo, quando un passante a notato una sagoma umana che affiorava dall'acqua, proprio a ridosso della darsena. Immediatamente si sono attivati gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma che, con l'ausilio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, hanno recuperato il corpo senza vita dell'uomo tra i cittadini che osservavano la scena. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo senza vita, né da quanto tempo si trovasse in acqua né le cause del decesso. La salma è stata trasferita in ospedale dove, come disposto dal magistrato di turno, sarà disposta l'autopsia.