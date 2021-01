Continua anche oggi venerdì 1 gennaio la campagna di vaccinazione contro il coronavirus nel Lazio. Come stabilito i primi a ricevere il vaccino sono i medici e gli operatori sanitari impegnati negli ospedali e la popolazione delle Rsa. Così oggi tra i cittadini che hanno ricevuto il vaccino c'è stata Fiorina Fiorelli, classe 1913 ha 107 anni, a cui è stata inoculata la prima dose nella Rsa di Tolfa, in provincia di Roma, dove è ospite.

A raccontare la sua storia è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti con un post su Facebook: "Lei che ha vissuto in prima persona anche l’epidemia influenzale “Spagnola”, ora fa conoscere la sua storia, come esempio di fiducia nella medicina. Alla signora Fiorina, alla sua famiglia e agli altri ospiti della residenza socio sanitario dove stanno partendo le vaccinazioni, così come agli operatori socio sanitari facciamo tanti auguri di Buon Anno".

Nel Lazio negli ultimi giorni del 2020 sono state vaccinate contro il coronavirus poco meno di 5000 persone. Uno sforzo che continuerà ininterrotto e che vedrà dopo i medici e la popolazione delle Rsa vaccinarsi le categorie più a rischio per corti di età, e via via tutti i cittadini che vorranno. Oggi la visita dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio all'ospedale Alessio D'Amato ha visitato l'ospedale Bambino Gesù dove era in corso la vaccinazione di medici e operatori. "I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore. – ha dichiarato D'Amato al termine della visita – È stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6".