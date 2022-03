Finto medico radiologo abusa di 12 ragazze (anche minori) e le filma: condannato L’uomo, 58 anni, ha esercitato abusivamente la professione in due poliambulatori venendo infine arrestato dopo la denuncia di una ragazza minorenne filmata e molestata. Ieri la condanna a quattro anni con rito abbreviato.

È stato condannato a quattro anni di carcere al termine del processo con rito abbreviato il cinquantottenne che, fingendosi un medico specializzato in radiologia (è solo un tecnico di radiologia), molestava le donne che arrivavano da lui per un controllo e le filmava a loro insaputa con un cellulare nascosto. Ma purtroppo per lui quei palpeggiamenti fuori luogo e pretestuosi hanno portato alla denuncia, poi all'arresto e ieri a una condanna.

L'arresto del tecnico che si fingeva radiologo

Sono almeno dodici le vittime accertate, tutte donne giovanissime alcune minorenni all'epoca dei fatti che risalgono alla prima metà del 2020 e si sono svolti in due poliambulatori pubblici di Latina e Sabaudia, dove il molestatore seriale ha lavorato fino al momento dell'arresto avvenuto nel gennaio dello scorso anno, come ricostruisce oggi il Corriere della Sera che dà notizia della condanna.

Denunciato da un minorenne: trovati i video

La vicenda è venuta alla luce dopo che una ragazza, minore, ha denunciato le molestie subite durante la visita da parte del "medico" raccontando tutto ai genitori che l'hanno accompagnata dalle forze dell'ordine. La ragazza ha raccontato che quel medico poco credibile l'aveva invitata a rimanere solo con gli slip, e pretestuosamente toccata sul pube e in prossimità del seno.

La stessa giovane ha riferito il sospetto che stesse venendo spiata dal telefono cellulare posto su una mensola. Le successive indagini hanno portato ad accertare altri casi e l'uomo è finito agli arresti domiciliari, nei dispositivi informatici dell'uomo gli investigatori hanno trovato i filmati delle visite esercitate abusivamente e delle molestie.