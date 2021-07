Non sono mancate le intemperanze durante ifesteggiamenti seguiti alla vittoria della nazionale italiana di Euro 2020. Prima ancora che gli azzurri alzassero la coppa a Wembley, già decine di migliaia di tifosi avevano dato vita a festeggiamenti e caroselli per le piazze e le strade di Roma, dal centro alla periferia. Epicentro della festa Piazza Venezia dove le persone si sono riversate da tutto il centro dopo l'ultima parata di Donnarumma. Qui un ragazzo ha scavalcato la cancellata dell'Altare della Patria correndo sulla scalinata del Monumento al Milite Ignoto, venendo inseguito dai militari del picchetto d'onore, che siamo abituati a vedere fermi immobili, impassibili e marziali, durante il loro turno di guardia.

Il ragazzo è stato fermato dalle forze dell'ordine

Il giovane cadetto della Marina Militare ha lasciato il suo posto accanto al monumento per convincere il ragazzo a desistere tenendo il mitra in mano. Il tifoso – evidentemente terrorizzato e resosi coso delle conseguenze della sua bravata – è corso così fuori dall'area della scalinata, ed è stato immediatamente fermato e tradotto in commissariato dove è stato identificato e denunciato. Un'esuberanza la sua che forse non pensava avesse conseguenze tanto gravi. La celere nel frattempo si era schierata lungo il perimetro del monumento per evitare che a qualcun altro venisse in mente di mettere in atto la stessa idea, e per procedere in sicurezza con il fermo del giovanissimo tifoso con la maglietta dell'Italia che si vede nel titolo. Al momento non sono noti altri gravi episodi di ordine pubblico avvenuti durante i festeggiamenti, ma è ancora presto per fare un bilancio.