Fermato all’alt, si avvicina al carabiniere e lo schiaffeggia: denunciato un 48enne Ha colpito un carabiniere con uno schiaffo dopo essere stato fermato all’alt per un controllo: per l’uomo, un 48enne, è scattata la denuncia.

A cura di Beatrice Tominic

Stava procedendo lungo la strada statale numero 17 che collega la città di Rieti a L'Aquila, capoluogo abruzzese, quando è stato fermato da una pattuglia di carabinieri. I militari, provenienti da Antrodoco, comune al confine fra il Lazio e l'Abruzzo, che dista dalla provincia reatina una quarantina di chilometri e dal confine meno di venti, hanno alzato la paletta intimando l'alt.

Quando è sceso dalla macchina per il controllo, come riporta il Messaggero, l'automobilista, un uomo di 48 anni visibilmente alticcio, anziché mostrare ai militari i documenti richiesti, ha avvicinato la sua mano ad uno dei carabinieri e lo ha schiaffeggiato.

Carabiniere schiaffeggiato durante un controllo

Dopo avergli intimato l'alt, i carabinieri si sono avvicinati all'automobile che si era appena fermata, intenzionati a svolgere uno dei controlli di routine. In questo periodo, interventi del genere sono stati intensificati a causa di numerosi furti registrati ai danni di negozi ed appartamenti. Quando hanno chiesto alla persona che era alla guida del veicolo i documenti, però, è successo ciò che non si aspettavano: l'automobilista si è girato verso uno dei militari e lo ha colpito con uno schiaffo.

L'uomo, in visibile stato di alternazione, forse in stato di ebbrezza, dopo lo schiaffo al carabiniere ha iniziato a spintonare il militare che ha riportato lesioni in seguito refertate. In breve tempo i carabinieri sono riusciti a riportare alla calma l'automobilista, che è stato denunciato in stato di libertà dall'autorità giudiziaria: le accuse, nei suoi confronti, sono quella di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.