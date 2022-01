Fare la spesa a Roma: aumenti sul prezzo carne, pesce e ortofrutta fino al 230% I prezzi dei prodotti di prima necessità sono in aumento anche nella città di Roma. I rincari sui prezzi colpiscono tutti i settori alimentari: dalla carne al pesce, fino ai prodotti ortofrutticoli.

A cura di Beatrice Tominic

I prezzi degli alimenti, come afferma la Coldiretti, sono in aumento su tutto il territorio nazionale e non risparmiano neanche la spesa nella città di Roma. Secondo l'Istat nel mese di dicembre 2021 l'indice dei prezzi al consumo a Roma è aumentato del 3,9% rispetto a quello dell'anno precedente: i prodotti di prima necessità costano di più.

A causa dell'aumento del prezzo dei carburanti, le conseguenti ripercussioni sul trasporto della merce e la conservazione di alimenti freschi, si registra un ampio incremento sui costi di carne, pesce, frutta e verdura, anche all'ingrosso. Proprio con queste ultime si arriva a toccare i record: si stima che rispetto allo scorso anno, infatti, il prezzo dei finocchi sia aumentato del 230%, raggiungendo i 2,70 euro, mentre per i pomodori è previsto quello del 60%. Aumenti previsti anche su altri prodotti come le mele, i peperoni, le zucchine e le melanzane anche se, per il momento, si tratta di qualche centesimo.

L'aumento del prezzo di carne e pesce

Non sono salvi neanche i settori di carne e pesce. Per quanto riguarda il primo caso, oltre al trasporto, occorre fare fronte soprattutto all'alimentazione degli animali (anche i prezzi di soia e grano, infatti, sono aumentati) e alle condizioni di salute in cui vivono: a causa dell'aviaria, ad esempio, è aumentato il prezzo del tacchino, mentre in generale il settore vede rincari anche del 100%. L'accrescimento del prezzo sul pesce, invece, si aggira in media fra il 15 e il 20% e riguarda particolari prodotti come il polpo e i moscardini, ma anche le vongole e le cozze a causa dei costi di gestione degli allevamenti, mentre per il salmone si raggiunge anche il 50% di incremento sul prezzo di vendita.

Leggi anche Aumento di contagi a Roma, migliaia le disdette ai ristoranti per il Veglione di Capodanno

Ancora rincari fino al mese di marzo

Il direttore generale del Centro Agroalimentare di Roma (Car), Massimo Pallottini, non solo non può rassicurare i consumatori, ma, anzi, prevede un ulteriore aumento entro il mese di marzo: il suggerimento è quello di prendere in considerazione il calendario delle stagioni e orientare gli acquisti su prodotti freschi. Come dichiara a Il Corriere della Sera, nell'area della città metropolitana di Roma sono presenti 12822 produttori agricoli, mentre nella sola capitale 4434: non ci sono problemi di approvvigionamento sulla filiera distributiva. Per il momento sembra restare stabile il prezzo della pasta, ma sono in vista aumenti anche sui prodotti di questo settore.