È stato denunciato il ragazzo che ieri notte ha scavalcato il perimetro dell'Altare della Patria. Il giovane, di nazionalità austriaca, è stato rincorso, mitra in mano, dai militari a presidio del Vittoriano e del monumento al milite ignoto. Stando a quanto si apprende, il giovane austriaco è stato consegnato agli agenti di polizia e accompagnato negli uffici del Distretto Trevi. Dovrà rispondere delle accuse di vilipendio della Repubblica italiana e delle forze armate.

Il cadetto della Marina Militare che presidiava l'Altare della Patria, come si vede nel video che ha fatto il giro dei social, ha lasciato il suo posto accanto al Milite Ignoto e ha inseguito il ragazzo con il mitra in mano. L'altro, probabilmente terrorizzato, è corso subito al di fuori dell'area recintata e lì è stato identificato dai poliziotti. In seguito all'episodio, gli agenti si sono schierati davanti al monumento per prevenire altre situazioni simili nel corso della nottata di festa.

Durante la notte di festa oltre 100 interventi della polizia locale a Roma

Durante i festeggiamenti per la vittoria azzurra agli Europei di calcio, sono stati circa cento gli interventi da parte della polizia locale della Capitale. A Fontana di Trevi, per esempio, sono state fermate due persone che si erano tuffate all'interno della Fontana di Trevi. Entrambe sono state multate e allontanate. Un autocarro Iveco dell'Ama ha preso fuoco intorno alla mezzanotte in via Marsala, nei pressi della stazione Termini: il mezzo, carico di rifiuti di carta, è stato oggetto di un lancio di petardi. Il veicolo non è stato danneggiato. L'incendio ha infatti interessato soltanto il carico ed è stato subito spento dai vigili del fuoco.