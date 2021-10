Elena Aubry, il 10 gennaio inizia il processo: gli 8 indagati rinviati a giudizio Il 10 gennaio 2022 inizia il processo per l’omicidio stradale di Elena Aubry, la ventiseienne morta al chilometro 25 della via Ostiense a Roma il 6 maggio del 2018. Tutti e otto gli imputati tra funzionari comunali e responsabili della ditta di manutenzione sono stati rinviati a giudiuzio. La mamma di Elena a Fanpage.it: “Voglio giustizia non vendetta”.

A cura di Alessia Rabbai

C'è la data del processo per l'omicidio di Elena Aubry, la ventiseienne caduta dalla moto al chilometro 25 di via Ostiense e morta il 6 maggio del 2018. Tutti e otto gli indagati sono stati rinviati a giudizio e dovranno rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Il 10 gennaio 2022 compariranno davanti al giudice Roberta Conforti, udienza alla quale presenzierà il pubblico ministero Laura Condemi. Si tratta di sei funzionari comunali, il rappresentante legale e un dipendente della ditta addetta alla manutenzione della strada lungo la quale Elena ha perso il controllo della sua Honda Hornet e si è schiantata contro il guard rail. A finire a processo sono i funzionari del Municipio X Paolo Fantini, direttore dell'ufficio manutenzione e Nicola De Berardini, direttore tecnico, Roberto Botta e Fabio Pacciani, direttori del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu), Francesco Compagnoli, responsabile della manutenzione ordinaria del lotto 6 della grande viabilità e Marco Domizi, responsabile della manutenzione stradale. Nella lista degli imputati ci sono anche Fabrizio Pennacchi, rappresentante legale dell'azienda incaricata della manutenzione di via Ostiense, e l'addetto alla sorveglianza Alessandro Di Carlo.

La mamma di Elena Aubry: "Giustizia, non vendetta"

"La morte di Elena ha acceso i riflettori sull'importanza della manutenzione stradale e sul concetto che i funzianari comunali non sono intoccabili. Chi non svolge il proprio lavoro in maniera corretta e attenta deve assumersene le responsabilità – ha detto a Fanpage.it Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, assistita dagli avvocati Piergiorgio Manca e Domenico Musicco – Il lavoro d'indagine che c'è stato per la morte di mia figlia fa da apripista per processi attuali e futuri in cui le istituzioni sono chiamate a sedersi nel banco degli imputati e traccia una strada che mai si era aperta in Italia. Per giungere a questo primo risultato, fondamentale è stata la ricostruzione 3D dell'incidente e il lavoro del pm che si è dovuto muovere in un intreccio di norme e sovrapposizioni di competenze tra Comune e Municipio" spiega Graziella. Per quanto riguarda il processo: "Ci vorrà molta forza, ma sono pronta". E ha aggiunto: "Già i motociclisti, che io chiamo ‘i fratelli di Elena', mi hanno detto che ci saranno, in tre anni e mezzo accanto a me c'è stato un mondo a due ruote molto affettuoso".