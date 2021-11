Edoardo Pesce e la rissa al pub: risarcisce di 25mila euro il titolare e il processo si chiude “Non si procede per remissione di querela”, processo chiuso per Edoardo Pesce, accusato di lesioni ai danni del titolare di un pub di San Lorenzo a Roma. L’attore lo ha risarcito per 25mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Edoardo Pesce ha visto la chiusura del processo nel quale era imputato per una rissa all'interno di un pub in via dei Luceri in zona San Lorenzo a Roma, fatti che risalgono all'8 gennaio del 2017. Questa la decisione dei giudici arrivata ieri, mercoledì 24 novembr, in aula secondo i quali "non si deve procedere per remissione di querela" il processo che lo vedeva accusato di lesioni aggravate ai danni del titolare, al quale avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. Come riporta Il Messaggero quest'ultimo ha ritirato la querela dopo aver ricevuto un risarcimento di 25mila euro per i danni subiti. Il consulente medico non ha potuto inoltre stabilire l'entità delle lesioni della vittima.

Edoardo Pesce era accusato di lesioni

Le accuse avanzate nei confronti dell'attore tra i cui lavori ha il ruolo di Ruggero Buffoni in ‘Romanzo Criminale' e ha recitato in ‘Dogman', consistevano nell'aver aggredito l'organizzatore della jam session ‘Open Mic Roma' in corso all'interno del pub. Una discussione che è culminata in una rissa, il cui bilancio è quello del titolare ferito finito in ospedale. Secondo quanto ricostruito infatti Pesce era salito sul palco del pub romano con la chitarra, intento ad esibirsi. La lite sarebbe nata quando il proprietario gli ha ricordato che, data l'ora di chiusura ormai prossima, avrebbe avuto il tempo di suonare solo un pezzo. Ma l'attore è andato in escandescenze, insultandolo, prendendolo a schiaffi e poi dandogli appunto un cazzotto. Nei fogli del rinvio a giudizio c'era scritto che Pesce aveva provocato "lesioni personali volontarie colpendolo con un pugno: frattura delle ossa nasali, scheggiatura degli incisivi con una prognosi di 53 giorni complessivi".