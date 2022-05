Doppio incidente aereo ad Artena: gravissimi marito e moglie militari schiantati in un campo Sono gravi i due piloti, marito e moglie militari dell’Aeronautica, rimasti vittime di un doppio incidente aereo ad Artena.

A cura di Alessia Rabbai

L’ultraleggero precipitato ad Artena (Foto del Caffè.tv)

Due persone, marito e moglie, entrambi militari dell'Aeronautica, sono rimaste ferite in un doppio incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio nel territorio del Comune di Artena. Il sinistro si è verificato sabato 14 maggio e ha coinvolto due ultraleggeri. Vittime sono un 49enne e una 40enne, entrambi in gravi condizioni, che sono stati trasportati con urgenza in ospedale. Secondo le informazioni apprese i velivoli sono decollati dall’Aviosuperficie di via delle Grugnole a Nettuno. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il velivolo a bordo del quale viaggiava la donna militare ha registrato una presunta avaria ed è precipitato in un campo in zona Valle Pera. Alla vista di quanto accaduto l'uomo, che volava sul secondo ultraleggero, probabilmente preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie, è atterrato velocemente e, nella fretta, si è schiantato anch'esso nel campo. Una tragedia sfiorata, ma le condizioni di marito e moglie per ora restano ancora gravi. Il secondo velivolo a seguito dell'impatto con il suolo in breve tempo si è incendiato.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è intervenuto un gran dispiegamento di mezzi di soccorso. Estratti dalle lamiere, il personale sanitario li ha presi in carico e li ha trasportati con urgenza in ospedale. Tutti e due date le serie condizioni di salute hanno avuto bisogno di ricorrere al trasferimento in volo verso il pronto soccorso: il 49enne è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre la 40enne è stata portata all'ospedale di Colleferro. I vigili del fuoco hanno dato il via alle operazioni, per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano per risalire alle cause che hanno provocato l'avaria.