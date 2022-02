Dopo l’ordinanza sulla ‘mala movida’ arrivano le prime multe ai minimarket che vendono alcolici Nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno eseguito controlli nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna.

A cura di Enrico Tata

Dopo la firma dell'ordinanza contro la ‘mala movida' arrivano i primi controlli da parte delle forze dell'ordine e le prime multe. Nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno eseguito controlli nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna con l'obiettivo proprio di verificare il rispetto delle nuove regole decise dal sindaco Gualtieri. L'ordinanza firmata dal primo cittadino prescrive la chiusura dei minimarket dei municipi I e II, quelli del centro, entro le 22. Questo, nelle intenzioni dell'amministrazione, ha l'obiettivo di contenere gli assembramenti all'aperto e anche di contrastare il degrado e il fenomeno della cosiddetta ‘mala movida'.

Stando a quanto si apprende, cinque minimarket sono stati chiusi proprio perché non avevano rispettato l'ordinanza. I carabinieri hanno disposto la chiusura dei negozi per cinque giorni e hanno sanzionato i titolari con una multa di 400 euro per ciascuno. Inoltre un locale è stato multato per disturbo alla quiete pubblica e 16 ragazzi sono stati sanzionati perché consumavano alcolici in strada. Sono state identificate in totale 135 persone e sono state eseguite verifiche su 52 veicoli. Il titolare di un bar di piazza Bologna, infine, è stato multato perché non ha messo in atto misure idonee, come prevede il regolamento urbano, per evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica.

Ricordiamo che l'ordinanza contro la ‘mala movida' firmata dal sindaco Gualtieri prevede che fino al prossimo 6 marzo tutti i minimarket e gli alimentari dei municipi I e II di Roma dovranno chiudere, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 e fino alle 5.