Dimessa due volte dall’ospedale muore per forti dolori all’addome: indagati sette medici La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 7 medici dell’ospedale Santissima Trinità per omicidio colposo per la morte di una 76enne. Vincenza Eramo, con forti dolori all’addome, è stata dimessa due volte.

A cura di Alessia Rabbai

Sette medici sono indagati per omicidio colposo per la morte di una paziente settantaseienne. La Procura della Repubblica di Cassino, come riporta Frosinone Today ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai famigliari. Vincenza Eramo è deceduta a seguito di forti dolori, nonostante i famigliari l'avessero portata all'ospedale Santissima Trinità di Sora, è stata dimessa e rimandata a casa. Il sostituto procuratore Alfredo Mattei ha disposto l'autopsia sulla salma, i risultati della quale serviranno a far luce sulle cause del decesso. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, per consentire lo svolgimento degli indagini e agli inquirenti di acquisire le cartelle cliniche, per svolgere gli accertamenti del caso. Ciò che vuole capire la famiglia è se ci sia stata negligenza da parte dei medici nel visitarla, se si sia trattato di una tragica fatalità oppure se, intervenendo con maggiore scrupolo, il decesso si sarebbe potuto evitare.

Vincenza morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale

Le indagini sul decesso di Vincenza sono partite dalla denuncia presentata dai famigliari a seguito del decesso della donna. Secondo quanto ricostruito l'anziana, che viveva ad Alvito, mentre era a casa improvvisamente ha accusato dei forti dolori all'addome e i famigliari l'hanno accompagnata subito al pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Per due volte i medici l'hanno visitata e dimessa. La donna è tornata a casa, ma i dolori non si sono fermati e ha raggiunto nuovamente l'ospedale. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, fino al sopraggiungere del decesso. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.