Dieci famiglie di Ciampino denunciano: “Senza corrente da sei giorni e nessuno ci dice perché” Fanpage.it racconta il disagio di dieci famiglie che abitano in due palazzine di via Fratelli Wright a Ciampino, senza corrente da sei giorni.

A cura di Alessia Rabbai

La cabina vuota in via Fratelli Wright a Ciampino

Sei giorni senza corrente elettrica è la disavventura di dieci famiglie di due palazzine in via Fratelli Wright a Ciampino. Una residente si è rivolta a Fanpage.it per denunciare l'accaduto e chiedere che il servizio venga ripristinato. Una situazione che va avanti dal 7 aprile scorso, quando intorno alle ore 21 i residenti sono rimasti improvvisamente al buio. "Durante le prime ore ci siamo chiesti cosa fosse successo, eravamo tranquilli, perché pensavamo che si trattasse di un guasto e che la corrente sarebbe presto tornata". Ma trascorsa una notte nulla è cambiato. "Ci siamo accorti che nella cabina il contatore non c'era più, al suo posto abbiamo trovato con nostro stupore un foglietto a penna con scritto ‘distacco 7 marzo' e infatti un mese dopo, il 7 aprile, senza dirci nulla, hanno staccato la corrente". I residenti hanno dunque cercato di informarsi per capirne il motivo: "Abbiamo pensato che ci fossero delle bollette non pagate, chiamato Enel, con la quale abbiamo il contratto, e ci è stato risposto che risulta tutto in regola".

Nessun ritardo nei pagamenti ma i cittadini si sono ritrovati da un giorno all'altro senza corrente: "La situazione che stiamo vivendo è difficile – spiega la residente – siamo senza luce, non possiamo usare gli elettrodomestici per mangiare, né per scaldarci". Nei due palazzi abitano coppie, famiglie con bambini piccoli, anziani e disabili, tutti con le proprie esigienze, che stanno affrontando un grosso disagio. "Abbiamo dovuto buttare il cibo surgelato, di sera siamo costretti a girare per casa con le candele accese e di giorno alcuni di noi non possono aprire le tapparelle".

Il nodo sarebbe nel contratto cantiere valido fino a settembre 2022, che attende l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino per il passaggio di un cavo e l'utenza diretta di Enel. "Il contatore è proprietà di Acea, che ne ha dato la gestione ad Areti Spa. Come cittadini abbiamo provato a contattarla rendendo partecipe della vicenda anche il Comune di Ciampino, fatto tutto ciò che potevamo, ma al momento i nostri sforzi non hanno portato ad alcun risultato. Chiediamo che il contatore venga rimesso al suo posto e che venga ripristinato il servizio".