Da Marsiglia a Roma in vacanza perde il suo orsacchiotto: “500 euro di ricompensa” I genitori di Caroline-Marie non si arrendono ad aver perso il pupazzo di pezza della loro bambina e hanno messo un annuncio con ricompensa: “È devastata dalla sua perdita”.

A cura di Redazione Roma

Caroline-Marie ha perso il suo orsacchiotto mentre era in vacanza a Roma con la sua famiglia. La mamma e il papà, di fronte al dispiacere della figlia, hanno deciso di giocare ogni carta possibile per ritrovare il pupazzo di pezza, diffondendo un appello sui social network e offrendo una ricompensa di 500 euro per chi si farà avanti. Dell'orsacchiotto smarrito non c'è più traccia dallo scorso 11 luglio.

"Sono un orsacchiotto perduto a Roma. – si legge nell'annuncio in italiano e in inglese – Il mio proprietario Caroline-Marie mi cerca da giorni. Sono un francese in vacanza in Italia. Se mi trovi, i miei genitori torneranno a Roma per me. Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto". Infine: "Caratteristica speciale: una zampa nera", un intervento reso necessario per aggiustarlo con una toppa visto che è molto vecchio. Ovviamente il tutto è corredato da una foto dell'orsacchiotto in grembo alla bambina.

“Abbiamo alloggiato presso l’aparthotel Adagio in via Damiano Chiesa dove siamo rimasti per quattro notti, camera 504 – raccontano i genitori contattati dal quotidiano la Repubblica – La mattina del quinto giorno abbiamo chiuso i bagagli per partire, ho messo l’orsacchiotto in una delle mie borse proprio per non dimenticarlo, infine ho caricato tutto nella macchina, che era parcheggiata nel seminterrato dell’hotel”.

Le valigie vengono riposte, poi la famiglia svolge alcune commissioni in zona Prati muovendosi con gli autobus, e il ritorno verso la Francia in macchina. Solo superata la frontiera si accorgono che l'orsacchiotto è smarrito. Così il papà decide di tornare a Roma per cercare il pupazzo: ma di lui ormai non c'è traccia.