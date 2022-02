Crollo scala mobile a Repubblica: in 13 rischiano il processo accusati di averla manomessa Tre dirigenti Atac e dieci tra operai e rappresentanti legali di Metroroma Scarl rischiano di finire a processo per frode in pubbliche forniture e lesioni gravi rispetto al crollo della scala mobile a Repubblica.

A cura di Alessia Rabbai

Rinvio a giudizio per tre dirigenti Atac per il crollo della scala mobile nella stazione di Repubblica avvenuto il 23 ottobre del 2018. Questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Francesco Dall'Olio nei confronti di tredici persone. A rischiare di finire a processo davanti ai giudici come riporta Il Corriere della Sera sono Alessandro Galeotti, responsabile di esercizio per le stazioni Repubblica e Barberini; Nazario Filippi, direttore di esecuzione del contratto di manutenzione; Ettore Bucci, dipendente Atac con la funzione di responsabile unico del procedimento. Le accuse sono di frode in pubbliche forniture e lesioni gravi, per il ferimento di ventiquatto persone, tra le quali sette gravi. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio anche per altre dieci persone tra operai e rappresentanti legali di Metroroma Scarl, vincitrice dell'appalto per la manutenzione e la sicurezza delle scale mobili, per le medesime accuse.

I freni delle scale mobili bloccati con delle fascette

La Procura è convinta che i sistemi di sicurezza siano stati manomessi per evitare il blocco dell'impianto ed evitare che si fermassero. A tal proposito è emerso come gli impiegati di Metroroma avrebbero utilizzato delle fascette di plastica per bloccare i freni per evitare che scattasse l'allarme e che le scale mobili si fermassero. Una pratica della quale, secondo l'accusa appunto, Atac ne sarebbe stata a conoscenza.

La stazione di Repubblica rimasta chiusa per molti mesi

L'inchiesta sul crollo della scala mobile che dà su Piazza Esedra è partita dall'incidente avvenuto quattro anni fa e che ha visto il ferimento dei tifosi del Cska Mosca, che si trovavano in città per il match di Champions League. Sotto al loro peso sono sprofondati alcuni gradini. Il crollo della scala mobile ha visto la stazione di Repubblica rimanere chiusa per molti mesi, con grossi disagi per i pendolari che utilizzano la linea A della metropolitana, che hanno duvuto optare per percorsi alternativi, costretti a scendere alle fermate di Termini o Barberini.