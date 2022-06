Covid Lazio, bollettino di martedì 28 giugno: 11.171 nuovi casi e 5 morti, 6.252 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di lunedì 27 giugno 2022: 11.171 nuovi casi positivi e 5 morti. A Roma città i contagi sono 6.252.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, martedì 28 giugno, si registrano 11.171 nuovi pazienti affetti dal covid 19, 7.548 in più rispetto a ieri nella regione Lazio. A fronte di 47.030 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 5.954 dei quali molecolari e gli altri 41.076 antigenici.

Il rapporto fra pazienti positivi e il numero di test è di 23,7%. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, oggi sono stati registrati 8.530 pazienti guariti e 5 morti, esattamente come ieri. Nella città di Roma, invece, i nuovi contagi hanno raggiunto le 6.252 persone, mentre nelle province se ne contano 2.723.

La situazione nelle strutture ospedaliere

All'interno della regione Lazio oggi si contano 141.047 attuali casi positivi, mentre 140.408 si trovano in isolamento domiciliare. La situazione nelle strutture ospedaliere presenta 588 pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti ordinari, 9 in meno rispetto a ieri, martedì 27 giugno. Diversamente, invece, in terapia intensiva si trovano 51 pazienti, come ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono stati registrati 11.456 morti e 1544.331 pazienti guariti dal covid 19 a fronte di 1686.834 casi totali.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 881 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 868 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 254 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.