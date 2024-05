video suggerito

Corso Francia, si avvicinano in moto a una macchina e strappano il Rolex al conducente Ancora rapine di Rolex a Roma. Un uomo è stato aggredito nella sua auto da due sconosciuti in modo che prima gli hanno abbassato con forza il finestrino e poi hanno rubato l’orologio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato vittima di una rapina nel pomeriggio di oggi a Roma in via Flaminia, nella zona di Corso Francia. A entrare in azione, verso le 18.10, una delle ormai note come ‘bande del Rolex‘: all'uomo, infatti, è stato strappato dal braccio un orologio dal valore di migliaia di euro. I due rapinatori – che si sono accostati alla macchina in sella a due moto diverse – sono poi riusciti a fuggire, dileguandosi tra le strade della capitale e facendo perdere le proprie tracce. L'uomo invece, che era già fermo in mezzo al traffico, non è riuscito ad avanzare ed è rimasto bloccato nella coda. Ha poi sporto denuncia al commissariato di Villa Glori, anche se per ora dei due rapinatori non è stata trovata traccia.

Il modus operandi dei due rapinatori è simile a quello visto in passato per altri furti di orologi, tutti molto costosi e dal valore di migliaia di euro. I due uomini, in sella a moto diverse, si sono avvicinati alla macchina guidata dalla vittima, hanno abbassato con forza il finestrino e gli hanno strappato l'orologio che aveva al polso. L'uomo non è riuscito a reagire, sorpreso da quel gesto e impossibilitato a muoversi liberamente tra cintura di sicurezza e abitacolo dell'auto. Ha provato a gridare aiuto, ma i due uomini sono fuggiti in pochissimo tempo in sella alle due moto, scomparendo nel traffico.

Sul caso indaga la polizia. Saranno vagliate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se hanno ripreso i due rapinatori nelle fasi precedenti e successive al furto, in modo da fornire elementi utili alla loro identificazione. La vittima, sconvolta, non ha fortunatamente riportato ferite.