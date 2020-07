L'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha reso noto poco fa il bollettino che quotidianamente aggiorna sulla situazione all'interno della struttura specializzata in malattie infettive dall'inizio dell'emergenza coronavirus. A oggi sono 67 i pazienti ricoverati, di cui 54 attualmente positivi al tampone per la ricerca del Covid-19, e 13 in attesa dei risultati delle indagini. Sono 3 i pazienti più gravi che si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva, necessitando del supporto meccanico per la respirazione. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 528", conclude la nota dell'ospedale punto di riferimento per la lotta al coronavirus.

Focolaio a Ostia: indagini in corso

Sarebbe invece sotto controllo la gestione del focolaio di Ostia, legato a sei cittadini di nazionalità bengalese tutti domiciliati nella stessa abitazione e tutti risultati positivi al tampone. Due degli uomini lavoravano come lavapiatti, rispettivamente allo stabilimento Balneare ‘La Vela' di Ostia e al ristorante Old Wild West di Dragona. Sottoposti al tampone tutti i dipendenti e chiuse le due strutture, è stato avviato anche il servizio dei tamponi drive in a Casal Bernocchi dall'Asl Roma 3 per velocizzare e facilitare l'indagine epidemiologica.

Coronavirus nel Lazio: la situazione del contagio

Ieri a Roma e nel Lazio sono stati venti i casi di contagio da coronavirus, tredici dei quali rientrati da paesi a rischio o con link diretti con voli internazionali. Continua a preoccupare la situazione per quanto riguarda i casi di importazione, che rappresentano la grande maggioranza dei nuovi casi di contagio mantenendo alto il numero dei contagi nel Lazio e in particolare nella capitale. A ieri i totale dei casi nel Lazio di coronavirus aveva raggiunto la cifra di 8419, e i decessi accertati sono stati 850. I pazienti attualmente positivi sono 866, la maggior parte dei quali si trova in isolamento domiciliare, mentre la cifra dei pazienti ricoverati è di 174, di cui 9 in terapia intensiva.