L'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha diffuso il bollettino di oggi – domenica 4 ottobre – che fotografa la situazione all'interno dell'istituto specializzato in malattie infettive, punto di riferimento per il contrasto all'epidemia di coronavirus nella capitale e a livello nazionale.

Numeri ancora in aumento, in linea con il trend epidemiologico incorso: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 149 pazienti positivi la tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Di questi quindici sono in condizioni più gravi e si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono a questa mattina 782", conclude la nota.

Scuole del Lazio: 336 positivi fino ad oggi

Questa mattina l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha aggiornato i cittadini sui numeri dei positivi nelle scuole, uno dei fronti più a rischio per arginare i contagi. A oggi sono 336 i casi positivi registrati in 296 istituti, numeri che indicano come il contagio tra le mura scolastiche è molto ridotto e che piuttosto questo avviene all'esterno delle classi. "Il motore del contagio non è la scuola", ha spiegato D'Amato.

Vaia (Spallanzani): "Trasmissione virus è intrafamiliare"

Una lettura confermata da Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. "I dati che abbiamo oggi, compreso quello dell'innalzamento dell'età media, dicono che a valle del ritorno dalle vacanze, sia dal territorio nazionale che dall'estero, abbiamo avuto una trasmissione intrafamiliare del virus e i ragazzi portano così dentro le scuole la loro positività", ha spiegato nel corso di una diretta di Sky Tg24.