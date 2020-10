Continuano a crescere i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma positivi al coronavirus. La struttura specializzata in malattie infettive, e primo Covid Hospital della capitale, ospita ad oggi – venerdì 2 ottobre – 137 pazienti risultati positivi al tampone per la ricerca Covid-19. Di questi sedici in condizioni più gravi si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 771", conclude la nota.

Record di nuovi contagi a Roma e nel Lazio

Con l'aumento dei contagi, ieri si è registrato il record a Roma e nel Lazio con 265 nuovi contagi 151 dei quali nel territorio della capitale, la pressione sui reparti covid si fa sempre più pesante con l'aumento dei pazienti ospedalizzati. L'indice è Rt1 ha superato il livello di guardia, rendendo indispensabili nuove restrizioni per tutti i cittadini del Lazio per interrompere la catena del contagio.

Mascherine obbligatorie nel Lazio: varata l'ordinanza

Da questa mattina è ufficiale: nel Lazio è obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto. Dall'obbligo sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e chi sta praticando sport all'aperto, per i trasgressori sanzioni fino a 400 euro. "La mascherina è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole, non per non vivere, ma per tornare a vivere in piena serenità e sicurezza – ha spiegato in conferenza stampa il governatore Nicola Zingaretti – Al momento non prevediamo forme di contenimento delle attività commerciali perché confidiamo nei provvedimenti presi finora, ma, lo dico rivolgendomi ai titolari, continuate a rispettare e a far rispettare le accortezze già indicate come la misurazione della temperatura corporea".