Colpisce la mamma disabile con bottiglie e mestoli, violenze anche a Natale: il video shock La vittima è una signora di 80 anni, invalida e costretta sulla sedia a rotelle per diverse patologie. Il responsabile è il figlio della donna, che dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

A cura di Enrico Tata

Minacce, percosse, maltrattamenti continui. La vittima è una signora di 80 anni, invalida e costretta sulla sedia a rotelle per diverse patologie. Il responsabile è il figlio della donna, che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'uomo, un 43enne, avrebbe schiaffeggiato più volte la mamma, l'avrebbe colpita con un mestolo o con un bottiglione e la donna sarebbe stata costretta a subire anche torsioni di mani e braccia. Vessazioni continue e costanti, umiliazioni, mortificazioni, ingiurie, minacce, percosse. Nonostante questo, prometteva al figlio che non lo avrebbe mai denunciato, a riprova "dello stato di assoggettamento psicologico a cui era sottoposta". I fatti sono avvenuti a Sermoneta, provincia di Latina.

Le indagini dei carabinieri di Sermoneta

L'arresto del 43enne è stato eseguito dai militari della stazione locale dopo una serie di indagini andate avanti per mesi grazie anche all'utilizzo di una telecamera nascosta installata a casa dell'anziana. La donna, come detto, non ha mai denunciato le violenze del figlio, ma spesso è finita in pronto soccorso. Alle forze dell'ordine ha sempre riferito di cadute o incidenti domestici, ma i carabinieri hanno deciso di approfondire e per questo hanno sistemato una piccola videocamera all'interno dell'appartamento. L'occhio nascosto ha inchiodato il 43enne alle sue responsabilità e ha documentato, come si vede in questo frammento video reso pubblico dai carabinieri, le violenze subite dalla signora. Soprusi e maltrattamenti che, tra l'altro, andavano avanti dal 2019 e venivano commessi anche nei giorni di Natale e Capodanno.