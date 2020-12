Dopo gli attacchi e gli insulti ricevuti dai NoVax che l'hanno costretta a chiudere i suoi profili sui social network, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, ha voluto incontrare Claudia Alivernini, la 29enne infermiera dell'istituto romano e prima donna vaccinata in Italia. "Ho incontrato stamattina Claudia per incoraggiarla dopo le varie fake news ed attacchi.Non ce n’è stato bisogno. Claudia sta bene, come tutti gli altri vaccinati, é di ottimo umore ed è sempre più convinta della sua scelta: atto d’amore per sé, per i suoi cari, per i Pazienti, per il Paese", ha scritto Vaia sul suo profilo Facebook postando una fotografia che ritrae lui stesso e l'infermiera Alivernini all'interno dell'ufficio della direzione.

Gli insulti dei NoVax a Claudia Alivernini

Claudia Alivernini, diventata un simbolo in Italia per il Vaccine Day, è stata insultata e minacciata sui social network perché si è sottoposta al vaccino anti-Covid creato da Pfizer-BionTech. La giovane infermiera ha chiuso i suoi account social e sta valutando, riporta il Messaggero, di sporgere denuncia alla Polizia postale. "E ora vediamo quando muori", uno dei tanti pesanti insulti ricevuti. Come ha ribadito il direttore Vaia, l'infermiera è comunque di buon umore ed è ancora più convinta della scelta di essersi vaccinata.

“Insulti e offese non fermeranno certo la determinazione dell’infermiera Claudia Alivernini che non ha mai interrotto la sua attività presso l’Istituto Spallanzani e le USCAR. Ho espresso a lei la solidarietà di tutto il Sistema sanitario regionale e ho avuto modo di constatare la forte determinazione di una professionista sanitaria che non si lascia intimidire dai ‘leoni da tastiera’", ha commentato l'episodio l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Le parole di Claudia Alivernini dopo il vaccino

"L'ho fatto con profondo orgoglio, un gesto piccolo ma fondamentale per tutti noi e dunque lo dico con il cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività. Sono qui come cittadina e soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti coloro che hanno scelto di credere nella scienza", sono state le prime parole dell'infermiera dello Spallanzani dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino.