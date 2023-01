Chi era Emmanuel Edagha, figlio del pastore della chiesa africana di Roma morto in un incidente Sorridente e altruista, così lo ricordano le persone che volevano bene a Emmanuel Edagha. Il figlio del pastore della chiesa apostolica africana di Roma è morto su via Ostiense.

A cura di Alessia Rabbai

Roma dice addio ad Emmanuel Edagha, detto ‘Junior', il trentunenne morto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina su via Ostiense, all'altezza di Malafede. Italiano di origini nigeriane, era figlio di Ernest, il pastore della chiesa apostolica africana della Capitale e anche lui faceva parte della comunità religiosa. Un uomo solare ed altruista, con tanti progetti da realizzare e sogni nel cassetto, proprio come i suoi coetanei. Emmanuel si era laureato alla facoltà di Ingegneria chimica all'Università La Sapienza e di professione faceva appunto l'ingegnere chimico. Amava trascorrere molto tempo all'aria aperta e si divideva tra lo sport e il lavoro.

I messaggi di cordoglio per la morte di Emmanuel Edagha

Appresa la notizia della drammatica e prematura scomparsa di Emmanuel Edagha, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, il padre è molto conosciuto dato il ruolo che ricopre all'interno della comunità religiosa africana e lo era anche suo figlio, che aveva fatto tesoro dei suoi insegnamenti. Nelle ore successive alla sua morte sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, anche sui social network. "La Bibbia ci dice molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. (Salmo 34:19). Vorrei incoraggiarti oggi a non mettere un punto laddove Dio mette solo una virgola. Egli è il tuo Liberatore… Egli è in grado di vedere oltre la tua ferita e il tuo trauma e di creare una via d'uscita per te – scrive Elettra sulla sua bacheca Facebook – Il tuo destino non finisce con il male: a volte Dio può anche usarlo per aiutarti ad entrare nei suoi piani. Egli ha messo una virgola, in altre parole, un "e poi", alla tua vita. Continua ad andare avanti, amico mio…C'è un Dio che ti conforta e crede in te!".

L'incidente in via Ostiense in cui è morto Emmanuel Edagha

L'incidente mortale in cui ha perso la vita Emmanuel si è verificato stamattina su via Ostiense. Secondo quanto ricostruito finora il trentunenne era diretto al lavoro a bordo del suo veicolo a due ruote quando si è scontrato con un'auto Opel Meriva per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Alla guida c'era una ventottenne, che si è fermata a prestare soccorso e che, come da prassi, è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Ma l'uomo è morto praticamente sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, che hanno svolto i rilievi del caso. Oggi oltre al sinistro in cui è morto Emmanuel ci sono stati altre due vittime sulla strada a Roma, colte da malore alla guida.