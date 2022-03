“C’è un uomo armato in ospedale”: feriti due infermieri e un medico Un uomo di 32 anni è stato arrestato per lesioni aggravate per aver aggredito un medico e due infermieri, che hanno cercato di fermarlo mentre lanciava sassi contro una facciata all’interno del Policlinico Umberto I di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura oggi al Policlinico Umberto I di Roma, dove all'interno del cortile dell'ospedale ha fatto irruzione un uomo di trentadue anni. È accaduto intorno alle ore della mattinata di oggi, martedì 29 marzo, nei pressi del dipartimento di Malattie Infettive dell'Università La Sapienza di Roma. A riportare la notizia La Repubblica. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina senzatetto, destinatario già di decreto di espulsione, che gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno fermato e portato in Commissariato per il reato di lesioni aggravate. Secondo le informazioni apprese l'uomo, che i presenti all'interno del cortile che lo hanno visto hanno dichiarato fosse armato di un coltello, ha iniziato a lanciare sassi contro la facciata dell'edificio universitario. Ad intervenire per primi per fermarlo sono stati un medico e due operatori sanitari, che hanno cercato di bloccarlo.

Alla loro vista l'uomo gli si è scagliato contro e li ha feriti. Allertata la Questura con la richiestaads urgente d'intervento, sul posto in breve tempo sono giunti gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno fermato l'uomo e per bloccarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino. Una volta fermato lo hanno portato via con la macchina di servizio in Commissariato. Il medico e due infermieri che sono intervenuti per fermarlo hanno invece avuto bisogno di cure e si sono recati in pronto soccorso. Uno dei due operatori sanitari si è incrinato una costola, l'altro si è rotto il ginocchio, ricevendo venti giorni di prognosi, mentre il medico ha fortunatamente riportato solo lesioni lievi.