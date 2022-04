Carpineto Romano, sacerdote arrestato e portato in carcere con l’accusa di pedofilia Un sacerdote missionario della parrocchia di Carpineto Romano è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di pedofilia.

A cura di Alessia Rabbai

Un sacerdote è stato arrestato con l'accusa di pedofilia. La misura di custodia cautelare è scattata venerdì scorso 15 aprile a Carpineto Romano, Comune di poche migliaia di abitanti in provincia di Roma. I carabinieri della Compagnia territoriale lo hanno portato in carcere, dando esecuzione alle disposizioni del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Si tratta di un missonario quarantenne che fa parte della Congregazione di Gesù e Maria, proveniente dalla Colombia e temporaneamente in Italia, che sarebbe dovuto a breve ripartire per tornare in Sud America. A riportare la notizia Il Messaggero, che ha spiegato come le indagini della Procura siano partite a seguito della denuncia dei genitori di due bambini, che si sono presentati in caserma a dicembre scorso. Secondo quanto dichiarato dai genitori il sacerdote avrebbe rivolto nei confronti dei bambini "attenzioni di natura sessuale", tentando un approccio con loro fuori dalla chiesa.

Il nuovo parroco, don Giovanni Mecali, al Messaggero ha spiegato che: "Il sacerdote si occupava solo di celebrare funerali e messe, non faceva catechismo. Dopo la denuncia il sacerdote è rimasto chiuso in casa senza uscire e senza celebrare messa per quattro mesi". Carpineto attende l'esito delle indagini e nel frattempo nella comunità ci si pongono delle domande, si riflette pensando a come si comportava solitamente il sacerdote con i fedeli. Le indagini sono in corso e serviranno a chiarire la posizione del sacerdote. Sia il vescovo della Diocesi di Anagni-Alatri all'interno della quale fa parte la parrocchia dove si trovava il prete, che il sindaco di Carpineto Romano Stefano Cacciotti attendono l'esito delle indagini.