Tensione questa notte nel quartiere di San Lorenzo, uno dei centri della cosiddetta movida a Roma. Per sgomberare l'area di largo degli Osci e di piazza dell'Immacolata gremita di ragazzi e ragazze fino a tarda ora, sono intervenuti i carabinieri in assetto anti sommossa. Caschi e scudi contro quelle che sarebbero state le intemperanze di un gruppo di ragazzi che, alla vista delle forze dell'ordine schierate, hanno lanciato insulti e bottiglie al loro indirizzo, come si vede nei filmati che girano da questa notte online.

San Lorenzo, la proposta di Del Bello: locali chiusi a mezzanotte

Dalla fine delle restrizioni legate all'epidemia di Covid 19, non è la prima notte di tensione nelle strade di San Lorenzo, tanto che la presidente del II Municipio Francesca Del Bello, ha chiesto alla sindaca Virginia Raggi una specifica ordinanza per disporre la chiusura dei bar dalla mezzanottenelle zone delle movida per prevenire violenze, schiamazzi e danneggiamenti, per "limitare un’idea di divertimento fuorviante e dannosa: quella dello sballo totale che deriva da un abuso di alcool ormai fuori controllo, che investe i nostri giovani, spesso minorenni, con la compiacenza di esercenti senza scrupoli che svendono a pochi euro cocktail e superalcolici".

Movida sorvegliata speciale: transenne e più agenti in campo

Con l'arrivo dell'estate la strategia del Tavolo per l'Ordine pubblico e la sicurezza è stata quella di aumentare gli agenti presenti nelle piazze e nelle strade, in particolare nei weekend, e di disporre la chiusura se necessario rispetto alle presenze troppo elevate con le transenne, come già accaduto a piazza Campo de Fiori.