Capodanno 2022 a Roma, gli orari di metro e bus il 31 dicembre e 1 gennaio La notte di San Silvestro a Roma vede il servizio di trasporto pubblico rafforzato. A Capodanno le metro sono aperte fino alle 2.30, bus e tram passano fino alle 21.

A cura di Alessia Rabbai

Capodanno a Roma vede il servizio di trasporto pubblico rafforzato. La notte di San Silvestro le metro saranno aperte fino alle ore 2.30, bus e tram passeranno fino alle ore 21. Per Capodanno la viabilità a Roma è potenziata fino al 9 gennaio 2022, come si legge sul sito Atac. In base al piano del trasporto pubblico per le festività natalizie 2021 del Campidoglio e dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città saranno assicurati gli spostamenti sulle linee metro, bus, tram, con un servizio intensificato nella fascia oraria tra le 10.30 e le 20.30. L'obiettivo è quello di semplificare gli spostamenti dei romani che restano nella Capitale durante le festitività natalizie e di fine anno, agevolandoli verso il centro storico e le vie dello shopping, verso i centri commerciali e i luoghi di culto. Oltre al potenziamento delle linee metropolitane e di superficie verranno potenziate anche le ferrovie. Per quanto riguarda invece gli spostamenti con le auto private, le Ztl del Centro Storico (diurna) e Ztl A1 (Tridente) il 1 gennaio 2022 non saranno attive e i varchi dunque aperti al traffico.

Fino a che ora è aperta la metro a Roma per Capodanno?

La metro a Roma la notte di Capodanno è aperta fino alle ore 2.30. Questo vale per tutte le linee: A, B, B1 e C. Sabato 1 gennaio 2022 la metropolitana a Roma sarà in servizio dalle ore 8.

Orari di bus e tram nella notte tra il 31 dicembre e 1 gennaio

Per quanto riguarda invece gli orari dei mezzi di superficie bus, tram e ferrovie gestite da Atac, venerdì 31 dicembre saranno attivi fino alle ore 21 con estensione fino alle 2.30 per le linee di collegamento alle metro: 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 2*, n913, H. Sabato 1 gennaio 2022 tra le 2.30 e le 8 saranno in servizio nMA, nMB, nMB1, nMC e nME e dalle ore 8 sarà in servizio tutte le linee di superficie tra bus, tram e ferrovie.