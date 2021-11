Caos traffico in centro a Roma per strade chiuse per la Giornata delle forze armate Caos traffico in centro a Roma a causa delle chiusure stradali per il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Tutta la zona di piazza Venezia è stata chiusa al traffico e diverse linee di bus sono state deviate. Questo ha causato molti disagi alla viabilità e al traffico in tutta la zona.

A cura di Enrico Tata

Caos traffico in centro a Roma a causa delle chiusure stradali per il "Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". All'Altare della Patria c'à stato il corteo militare alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, con l'omaggio al milite ignoto. Durante il corteo è passata anche la teca contenente la Bandiera che cento anni fa avvolse il Milite Ignoto. La teca ha lasciato la Basilica di Santa Maria degli Angeli, a piazza della Repubblica, ed è stata trasportata fino a piazza Venezia. Alle ore 12 è partito il tradizionale colpo di cannone da piazzale Giuseppe Garibaldi.

Strade chiuse per la Giornata delle Forze Armate

Queste le strade che sono rimaste chiuse nel corso della mattinata: via dei Fori Imperiali, da largo Corrado Ricci a piazza Venezia; via del Teatro Marcello, nella sola direzione da Vico Jugario a piazza Venezia; la stessa piazza Venezia, nello spazio davanti il Sacrario del Milite Ignoto; piazza della Repubblica; via Nazionale; via IV Novembre; via Cesare Battisti, via del Corso, da largo Chigi a piazza Venezia.

Atac, bus deviati in centro a Roma

Atac comunica che saranno deviate deviate/limitate le linee: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 590, 628, 715, 716, 781, 916. La linea 119 verrà temporaneamente sospesa da inizio servizio fino alle ore 12,30 circa.

Traffico in tilt a Roma

A causa delle chiusure stradali in centro, si sono verificati ingorghi a piazza Venezia e anche sul lungotevere. In generale in molte zone del centro della città il traffico è rimasto completamente bloccato.