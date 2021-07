È stato denunciato il titolare di un allevamento abusivo di cani, tutti di razza Husky scoperto dai carabinieri della Forestale alle porte di Roma. L'uomo è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali e per detenzione di animali incompatibili con la loro natura. I militari hanno scoperto in alcuni recenti attorno a un villino nel territorio di Ponzano Romano, nell'hinterland della capitale, centodieci Husky tenuti in condizioni terribili, la maggior parte dei quali chiusi in piccole gabbia. L'intervento è avvenuto dopo un esposto presentato ai carabinieri della stazione di Sant'Oreste, da parte di un'associazione che si occupa di protezione e tutela degli animali, che segnalava possibili maltrattamenti

Nel terreno adiacente all'abitazione vi erano sedici recinti con dentro ottantadue Husky. Un vero e proprio lager per cani, con gli animali costretti in spazi angusti, senza cibo né acqua nonostante le temperature di questi giorni. I carabinieri della Forestale sono intervenuti congiuntamente al personale della Asl e hanno chiesto all'uomo di poter vedere se in casa ci fossero altri animali.

Trovandosi di fronte a un suo rifiuto hanno chiesto un mandato alla procura di Rieti e una volta ottenuto si sono trovati di fronte a ventinove cani costretti in piccolo gabbie, lasciati tra i loro escrementi, in "condizioni talmente gravi e inaccettabili che hanno indotto i militari a porre sotto sequestro l'intero immobile e affidare in custodia i 110 esemplari di Husky, tratti letteralmente in salvo dai carabinieri, facendo scattare la denuncia per il titolare alla procura di Rieti per "maltrattamento di animali" e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura". Trovato anche il corpo senza vita di un cane: ora l'istituto di zooprofilassi dovrà accertarne le cause della morte, anche "per scongiurare eventuali diffusioni di gravi malattie tra i cani tratti in salvo".