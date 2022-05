Cade e batte la testa contro una serranda: muore sul colpo 59enne a San Paolo Un uomo è caduto in terra battendo la testa contro la serranda di un negozio in via Roiti a San Paolo, rimanendo ucciso sul colpo.

A cura di Redazione Roma

Una tragedia in pieno giorno oggi, sabato 7 maggio, è accaduta in via Antonio Roiti a Roma. Erano circa le 17.30 quando n uomo stava camminando per le strade del quartiere San Palo quando, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato colto da un malore crollando rovinosamente in terra. Nella caduta ha battuto la testa in maniera estremamente violenta contro la serranda di un negozio, rimanendo ucciso praticamente sul colpo. L'uomo è stato soccorso dai passanti che hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118. Il personale sanitario arrivato a bordo di un'ambulanza purtroppo però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato identificato, si tratta di un uomo di 59 anni la cui salma è stata trasferita in obitorio dove sarà sottoposta ad autopsia da parte del medico legale nominato. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di San Paolo.