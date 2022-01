Cadavere nei boschi di Ciciliano: è un escursionista di 53 anni È di un escursionista 53enne il cadavere trovato nei boschi di Ciciliano, in provincia di Roma. L’ipotesi del decesso è per cause naturali.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei boschi di Ciciliano. Il ritrovamento risale alla serata di ieri, domenica 2 gennaio, ed è avvenuto nel territorio in provincia di Roma. Da quanto si apprende la vittima è un escursionista cinquantatreenne, di cui al momento non sono note le generalità. A dare l'allarme è stato un gruppo di persone, a loro volta escursionisti o cacciatori, che hanno notato quella che sembrava essere una sagoma umana tra la vegetazione e hanno chiamato le forze dell'ordine. Così si è attivata la macchina delle emergenze arrivata la chiamata al 112. La speranza era di ritrovarlo vivo, di riuscire a intervenire in tempo per salvarlo, ma per il cinquantatreenne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Il ritrovamento del corpo senza vita ha infranto ogni possibilità di veder tornare l'uomo a casa e riabbracciare i propri cari.

Ipotesi morte per malore improvviso

Secondo le informazioni apprese le ricerche sono scattate a seguito della denuncia da parte dei famigliari, preoccupati per non vederlo rientrare dopo alcune ore, così sono scattate le ricerche. Ad intervenire sul luogo della segnalazione sono stati militari e vigili del fuoco. I pompieri hanno svolto le operazioni per recuperare il corpo, mentre i carabinieri hanno svolto i primi accertamenti. Sulla salma non sono emersi da una prima verifica segni di violenza. L'ipotesi è che l'uomo sia deceduto per cause naturali, forse colto da un malore improvviso, che non gli avrebbe dato la possibilità, trovandosi in un luogo boschivo e isolato, di chiamare aiuto. La salma è stata trasferita in obitorio in attesa dei funerali e ha già ricevuto il nulla osta per essere riconsegnata alla famiglia.