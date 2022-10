Caccia alla ‘banda dell’Adidas’, che da settimane terrorizza i negozianti del Casilino Con il volto coperto e una pistola in pugno, i rapinatori hanno costretto diversi titolari di esercizi commerciali di via dell’Aquila Reale a consegnare loro tutto l’incasso dei negozi.

A cura di Enrico Tata

L'unico tratto che rende riconoscibili i membri della banda di criminali che sta terrorizzando i negozi del Casilino è rappresentato dalle loro scarpe. Tutti, infatti, indossano delle Adidas. Con il volto coperto e una pistola in pugno, i rapinatori hanno costretto diversi titolari di esercizi commerciali di via dell'Aquila Reale a consegnare loro tutto l'incasso dei negozi. Da giorni i poliziotti del commissariato Casilino sono sulle loro tracce sperando di ricavare indizi utili alla loro identificazione (oltre alle scarpe) esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza installate in zona. Nelle immagini, in effetti, si vedono i membri della banda mentre compiono dei sopralluoghi per studiare i negozi e per valutare eventuali vie di fuga.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, l'ultimo colpo della banda delle Adidas è avvenuto lunedì sera intorno alle 19.15. Un uomo ha puntato la pistola contro il cassiere e lo ha costretto a consegnare tutti i soldi prima di scappare all'esterno. Là lo aspettava il complice, con cui sono scappati a tutta velocità verso via Casilina. La scorsa settimana, invece, hanno rapinato per ben due volte lo stesso negozio di giocattoli. Il modus operandi, sempre lo stesso: a fine giornata sono entrati nel negozio, volto coperto e pistola in mano, e hanno puntato l'arma contro il commesso, che non ha avuto scelta. Poi, come sempre, sono scappati a tutta velocità. I testimoni delle rapine hanno fornito informazioni utili alle indagini, anche se non sono riusciti a produrre descrizioni accurate dei malviventi: "Indossavano il casco e il volto era coperto da una mascherina, non siamo riusciti a vederli in viso. In ogni caso erano italiani dal forte accento romano. Indossavano pantaloni, giacche scure e scarpe da ginnastica Adidas".