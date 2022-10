Brother cerca di nuovo una casa: dopo l’adozione vola dal secondo piano e lo riportano al canile I nuovi proprietari hanno detto di non potersi occupare di lui in queste condizioni, e lo hanno riportato al canile della Muratella. Ora Brother, un cucciolo di due anni, cerca di nuovo una famiglia che lo accolga anche se dovrà camminare tutta la vita con il carrellino.

A cura di Redazione Roma

Brother è un cucciolo di molossoide di due anni. Sguardo allegro, pelo marrone chiaro corto, quando è stato adottato dal canile della Muratella sembrava finalmente trovato una casa. Invece passa qualche settimana e il cane torna al rifugio che aveva finalmente abbandonato assieme a suo fratello Blues, tra la felicità dei volontari e e gli scodinzolii dei compagni di soggiorno dopo più di un anno tra gabbie e cortili. Cosa è andato storto? Brother è caduto dal secondo piano di un palazzo e i suoi nuovi padroni lo hanno riportato al canile per essere operato d'urgenza.

Il cane ce l'ha fatta ma ha la spina dorsale spezzata, dovrà camminare tutta la vita con un carrellino e la famiglia che lo aveva adottato ha deciso di lasciarlo al canile: le sue condizioni gli impediscono ora come ora di prendersene cura, hanno detto ai volontari. Ma le condizioni di salute di Brother, la sua motilità ridotta, la necessità di essere assistito e di fare fisioterapia, lo rende incompatibile con la vita in un canile, così si cerca una nuova adozione urgente.

"Per questo motivo stiamo cercando un’adozione del cuore urgente, affinché possa proseguire le cure. – scrivono i volotnari del canile rifugio – Vogliamo sperare che tra tutti voi ci sia la persona giusta, qualcuno che non lo lasci solo tutto il giorno e che possibilmente abbia un giardino in modo da rendere più semplice la vita a entrambi.Brother è un cane meraviglioso, dolce, socievole con tutti, cani e persone…ma solo tanto sfortunato. Una vita interrotta proprio nel momento in cui stava per cominciare.Vogliamo pensare che se è sopravvissuto, forse il suo destino sia quello di ripartire nuovamente per trovare la felicità che merita e che per un attimo ha conosciuto.Vi preghiamo di aiutarci almeno a condividere il suo post e di evitare polemiche".

Si perché i volontari non vogliono che chi legge questa storia giudichi il comportamento della famiglia affidataria, ma si mobiliti per trovare il posto giusto nel mondo a Brother, dove potrà essere felice e vivere una vita piena anche se con un handicap: per avere maggiori informazioni si può chiamare il numero 06/98875859 o scrivere all'indirizzo email canilerifugio.muratella@gmail.com