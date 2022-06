Bimba scompare ai preparativi per il suo compleanno: carabinieri la ritrovano e festeggiano con lei Momenti di preoccupazione per i genitori di una bimba di 4 anni che si è allontanata mentre stavano preparando il suo compleanno. I carabinieri l’hanno ritrovata.

A cura di Alessia Rabbai

È scomparsa durante i preparativi per il suo compleanno, ma i carabinieri l'hanno trovata e riconsegnata sana e salva ai suoi genitori. Momenti di concitazione per mamma e papà, che hanno visto sparire la figlia proprio mentre erano indaffarati con la sua festa che era in programma proprio ieri. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio 8 giugno nel grande giardino dell’istituto religioso che ospita la famiglia che si trova nel quartiere Statutario di Roma.

Secondo quanto ricostruito la bambina, originaria della Nigeria, stava giocando, quando per cause non note, si è allontanata mentre i genitori erano impegnati nei preparativi. La coppia dopo poco tempo ha alzato lo sguardo verso di lei, accorgendosi che ad un tratto non c'era più. Un episodio che si è concluso con il lieto fine, ma che sarebbe potuto culminare in tragedia, nel caso la bimba fosse finita in mezzo alla strada con il rischio di essere investita, oppure se avesse incontrato persone malintenzionate, che avrebbero potuto farle del male.

La bimba scomparsa e ritrovata a festeggiato il compleanno con i carabinieri

Subito è scattatato l'allarme: il tempo di percorrere pochi metri e un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio l'ha trovata, l'ha fermata e ha avvisato la centrale operativa del ritrovamento. Sul luogo della segnalazione è intervenuta una pattuglia dei militari della Stazione di Roma Appia e della Stazione Quadraro. I carabinieri hanno riconsegnato la bimba ai genitori, sana e salva. La coppia che si era accorta della sua assenza aveva infatti iniziato a cercarla e l’hanno raggiunta lungo il perimetro del giardino. La bambina divertita, ha così potuto festeggiare il suo compleanno anche con i carabinieri.