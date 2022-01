Bimba di tre anni cade dal balcone: i nonni non erano in casa Rischiano l’accusa di abbandono di minore i nonni della bimba di 3 anni caduta dal balcone di un palazzo a Prati Fiscali. La piccola è in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Sulla vicenda della bambina di tre anni precipitata da un balcone al terzo piano di un palazzoin via di Valle Melaina ai Prati Fiscali è stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica di Roma, in merito alla posizione dei nonni nei confronti dei quali si valuta il reato di abbandono di minore. Come appreso da Fanpage.it la bimba soccorsa e trasportata al Policlinico Agostino Gemelli è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta a interventi combinati di nch ed ortopedici. Al momento si trova ricoverata con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica in sedazione profonda e ventilazione artificiale, i parametri cardiorespiratori sono accettabili. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene-Serpentara, che hanno svolto i rilievi nel palazzo e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I nonni erano andati a prendere gli altri nipoti a scuola

Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni emerse al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti la bambina pare si trovasse sola e che i nonni fossero usciti lasciandola in casa per andare a prendere gli altri nipoti a scuola. La piccola è precipitata per diversi metri e ad accorgersi di lei è stato un residente del palazzo, che l'ha trovata priva di sensi. Dalle ricostruzioni fornite dal Messaggero, che ha parlato con i condomini, un trentenne vedendola ferita a terra l'ha presa in braccio, portandola al portiere del palazzo e hanno poi chiamato una residente infermiera che ha prestato alla piccola i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.