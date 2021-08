Bagno notturno nella Fontana di Piazza Farnese: multata una coppia di giovani turisti Multa di 900 euro e allontanamento dal centro storico per 48 ore per una coppia di giovani turisti che si è immersa nella Fontana di Piazza Farnese nel rione Regola a Roma. I due ventenni hanno fatto un bagno notturno infrangendo i divieti e sorpresi dai carabinieri il tuffo gli è costato una sanzione salata.

A cura di Alessia Rabbai

L'estate sta per concludersi, ma due turisti non hanno perso l'occasione di fare un tuffo nella Fontana di Piazza Farnese durante la loro vacanza nella Città Eterna. Così le vasche storiche della Capitale vengono nuovamente prese di mira, di solito da chi vistita la città, per concedersi refrigerio. Il bagno vietato nella notte di ieri, lunedì 30 agosto, nel rione Regola di Roma, dove i due turisti, un ventunenne americano e una ventenne inglese, si sono immersi, sicuri di non essere visti. Incantati dalla bellezza della fontana davanti alla chiesa di Santa Brigida, hanno colto l'occasione per entrare in acqua, tenendosi i vestiti addosso. Ma il bagno non è passato inosservato ai carabinieri della Stazione di Piazza Farnese e dell’8° Reggimento Lazio, che li hanno notati durante un pattugliamento notturno, nell'ambito dei consueti controlli sul territorio. I militari, scesi dalla macchina di servizio, li hanno identificati e multati per una cifra complessiva di 900 euro per l'infrazione comessa a danno del patrimonio artistico. Fortunatamente la fontana non è stata danneggiata. Ai due turisti è inoltre stato imposto un allontanamento dal centro storico per 48 ore.

Multati tre venditori ambulanti

Tre venditori ambulanti sono stati multati, perché vendevano merce illegalmente in strada. Braccialetti, borse privi di marche e numerose bottiglie d’acqua sono stati posti sotto sequestro. Si tratta di tre cittadini del Senegal, Ghana e Bangladesh senza fissa dimora. I carabinieri del Comando di Piazza Venezia li hanno individuati e sanzionati per un totale complessivo di 16.500 euro, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore. Le multe sono scattate durante i consueti controlli nelle aree turistiche di Roma, tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, svolti tra ieri pomeriggio e ieri sera.