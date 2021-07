in foto: Festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Roma (La Presse)

Sono entrati nella Fontana di Trevi durante i festeggiamenti nella notte per la vittoria dell'Italia ad Euro 2020. Due tifosi della nazionale azzurra, in preda all'euforia sono stati multati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, che nei loro confronti hanno applicato anche la misura dell'allontanamento. Secondo le informazioni apprese era circa l'una e trenta quando le pattuglie sono intervenute per bloccare un uomo di trentadue anni che voleva tuffarsi nell'acqua cristallina della fontana monumentale. Poco dopo a provarci è stata un'altra persona, che è stata sempre fermata ed entrambe sono state sanzionate per il regolamento di polizia urbana. Il provvedimento si inserisce tra oltre un centinaio d'interventi, specilamente nell'area del centro storico, che hanno impegnato i vigili urbani surante i festeggiamenti che hanno visto migliaia di romani riversarsi nelle strade e piazze della Capitale, con caroselli in macchina e a piedi.

Centinaia gli interventi durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia

La Capitale infatti, prima tra le città italiane, al termine della partita in campo a Wembley, Londra, che si è conclusa con la vittoria dell'Italia contro l'Inghileterra, è stata invasa da fuochi d'artificio, botti e bandiere tricolore, per celebrare il ritorno del primato del calcio europeo. A Roma è esplosa la gioia con festeggiamenti che sono durati tutta la notte, le persone non sono state infatti fermate dalla decisione della prefettura di non riaprire lo Stadio Olimpico per guardare la partita, né per la limitazione dei mezzi pubblici. A Piazza Venezia un tifoso ha scavalcato l'Altare della Patria ed è stato inseguito dal militare di servizio armato di mitra. Nella notte non si sono fortunatamente verificati gravi episodi di ordine pubblico.