Avviato piano straordinario di pulizia: in corso interventi anti allagamenti nei quartieri di Roma Avviato il piano di pulizia straordinaria della città voluto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Gli interventi si muoveranno su due assi: lo spazzamento delle strade e la cura del verde e la pulizia dei tombini per evitare allagamenti. Ecco l’elenco delle strade e dei quartieri in cui verranno realizzate le prime attività di pulizia.

A cura di Enrico Tata

Il piano di pulizia straordinaria della città voluto fortemente dal nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è già partito. Saranno due gli assi principali su cui si muoveranno gli interventi: lo spazzamento delle strade e nei dintorni dei cassonetti e la cura del verde, con pulizia dei tombini e delle caditoie per evitare allagamenti.

Il piano di spazzamento stradale: le strade che verranno pulite per prime

Per quanto riguarda il primo aspetto il Campidoglio ha già pubblicato l'elenco delle strade su cui verranno fatti i primi interventi:

Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Margherita e da Ponte Margherita a Lungotevere Salvo D’Acquisto;

via Nomentana da Porta Pia a piazza Sempione in entrambi i sensi e tutto viale delle Milizie.

viale Angelico e viale Giulio Cesare.

circonvallazione Ostiense e via Ostiense da piazzale Ostiense a piazzale San Paolo, nelle due direzioni.

piazza di Porta Metronia, via Pannonia, piazza Epiro, via Satrico, piazza Zama, via Siria e via Macedonia.

viale Maresciallo Pilsudski, viale Parioli, viale Liegi, viale Regina Margherita e viale Regina Elena.

via del Muro Torto.

Il piano anti allagamenti: le 13 zone più a rischio di Roma

Parallelamente allo spazzamento delle strade è previsto un piano che riguarda la cura del verde e la pulizia delle caditoie per evitare allagamenti. Le attività in merito alla cura del verde saranno portate avanti da otto ditte esterne per 40 squadre complessive di intervento per tutto il mese di novembre. A dicembre, invece, le squadre aumenteranno a 56. Altre 9 aziende private, che diventeranno poi 12, realizzeranno gli interventi programmati per la manutenzione ordinaria delle strade e della pulizia di tombini e caditoie.

Leggi anche Il primo problema di Gualtieri: in un terzo delle strade di Roma non passa mai uno spazzino

Le aree di Roma a rischio allagamento

Sono state già individuate 13 aree della città tra quelle più colpite da allagamenti e tombini intasati. Questi i primi interventi che verranno realizzati nella prima settimana: