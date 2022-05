Arrestato per tentato femminicidio al Tuscolano: ha cercato di uccidere la compagna strangolandola Avrebbe cercato di uccidere la compagna strangolandola l’uomo arrestato ieri mattina al Tuscolano per tentato femminicidio.

A cura di Alessia Rabbai

"È stato lui" sono le parole che avrebbe pronunciato la donna di 53 anni massacrata di botte, che ha incastrato il compagno prima di essere trasportata in ospedale. Una violenza brutale che l'ha ridotta in gravi condizioni, con un ricovero in prognosi riservata. Dagli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute non è in pericolo di vita. L'ennismo episodio di violenza contro le donne è accaduto nella tarda mattinata di ieri, martedì 17 maggio, al Tuscolano. Ripetute percosse a seguito delle quali avrebbe cercato di strangolarla, con l'intento di ucciderla. Un tentativo però fortunatamente fallito e al quale è seguito l'arresto per tentato femminicidio. A far scattare le manette intorno ai polsi dell'uomo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano, che in breve tempo sono giunti sul posto e lo hanno portato in carcere, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. La 53enne è stata invece prontamente soccorsa e trasportata in ospedale in ambulanza. Giunta al pronto soccorso ha fatto accesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza di genere ed è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure del caso.

Sono in corso le indagini dei poliziotti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il quadro all'interno del quale si inserisce. Quando le sue condizioni di salute lo permetteranno, gli agenti l'ascolteranno, per raccogliere la sua versione dei fatti e raccogliere dettagli utili alle indagini. I poliziotti hanno inoltre svolto un sopralluogo all'interno dell'abitazione nella quale la coppia conviveva e passeranno al vaglio le conversazioni delle chat dei loro smartphone per accertare se vi siano presenti minacce da parte dell'uomo verso la compagna. Da quanto si apprende pare che la 53enne subisse da tempo maltrattamenti e percosse, una spirale di violenza che ieri ha visto l'apice, un frangente nel quale ancora una volta una donna ha rischiato di morire per mano del proprio compagno.