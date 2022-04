Aristide Agostinelli, aperta indagine su morte del ragazzo scomparso un mese fa: disposta l’autopsia Sulla morte di Aristide Agostinelli indaga la Polizia di Stato del commissariato San Basilio. Si tratta di un atto dovuto: sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza.

A cura di Redazione Roma

Agostino Agostinelli scomparso da Roma

È stata aperta un'indagine sulla morte di Aristide Agostinelli, il giovane trovato morto in via Zoe Fontana a Roma la mattina del 19 marzo. Si tratterebbe però di un atto dovuto: sul corpo del ragazzo, infatti, non sono stati trovati segni di violenza e dalle prime informazioni avrebbe deciso autonomamente di compiere un gesto estremo. La salma del giovane è stata affidata al medico legale, che dovrà effettuare l'autopsia, in modo da chiarire le cause della morte e soprattutto le tempistiche. Il decesso del giovane sarebbe infatti avvenuto alcuni giorni fa, non è però chiaro se subito dopo la scomparsa (avvenuta un mese fa) o successivamente. Dopodiché il corpo sarà consegnato alla famiglia, che potrà così procedere alle esequie.

La scomparsa di Aristide Agostinelli

Per un mese la famiglia, gli amici, le forze dell'ordine e i volontari hanno cercato Aristide, scomparso dalla sua abitazione di San Basilio il 19 marzo. In molti si erano mobilitati per lui, cercandolo giorno e notte. A supportare la famiglia nelle ricerche, anche l'associazione Penelope, che si occupa proprio di persone scomparse. La speranza era di trovare Aristide ancora vivo, ma purtroppo la vicenda ha avuto l'epilogo più tragico. Il corpo del giovane è stato trovato verso le 9 del mattino in un campo tra la via Tiburtina e l'Aniene, vicino al Grande Raccordo Anulare. Da appurare se sia deceduto subito dopo la scomparsa o qualche giorno fa e, se quest'ultima ipotesi fosse confermata, dove abbia passato i restanti giorni il giovane. L'ultima volta che è stato visto, era su un autobus. Poi, più nessuna traccia, fino al tragico ritrovamento.