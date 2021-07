Un grave episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì ad Albano Laziale, dove quattro giovani – due ragazze e due ragazzi – sono stati arrestati dopo aver prima molestato e poi rapinato una coppia a passeggio nel centro del comune dei Castelli Romani. Era da poco passata la mezzanotte quando i quattro hanno preso di mira per futili motivi la coppia a passeggio su Corso Matteotti, cominciando a insultarli. Sono stati successivamente arrestati ma non prima di aver opposto resistenza agli agenti.

La rapina e l'aggressione in Corso Matteotti

Quando i due ragazzi presi di mira hanno reagito il quartetto si è scagliato contro di loro, rapinando la ragazza della sua borsa e aggredendoli entrambi, per poi dileguarsi all'interno parco cittadino. Sul posto sono giunte le volanti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Albano che si sono messi sulle tracce degli aggressori dopo aver ascoltato la coppia vittima dell'aggressione e della rapina, rintracciandoli poco dopo in via Vascarelle.

I quattro hanno opposto resistenza all'arresto ferendo gli agenti

Alla vista degli agenti i quattro hanno opposto resistenza e aggredito gli operatori di polizia provocandogli diverse contusioni. La prognosi per i 3 agenti rimasti feriti nel corso dell’intervento è rispettivamente di 10 giorni per due operatori e di 7 giorni per l’altro. Oltre che di rapina e violenza, devono così rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Identificati hanno un'età compresa tra i 30 e i 19 anni e sono stati posti ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Velletri.