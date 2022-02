Adescano anziani davanti agli ospedali e gli rubano 25mila euro: ecco come agiscono Sono gravemente indiziati per truffa due persone che avrebbero adescato anziani davanti a cliniche e ospedali romani, rubando loro soldi e gioielli fino a 25mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Truffavano gli anziani davanti ad ospedali e cliniche romane e sono riusciti a sottrarre loro con l'inganno cifre fino a 25mila euro. Due persone, sedicenti avvocato e benefattore, gravemente indiziate, sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica. Uno è stato posto ai domiciliari, mentre l'altro ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e permenenza in casa nelle ore notturne. Ad essere prese di mira persone sole, che venivano raggirate. Tra le vittime c'è una settantanovenne che durante la pandemia si è recata all'ospedale Lazzaro Spallanzani, per sottoporsi ad accertamenti medici sul suo stato di salute e che, dopo essersi conto di aver subito una truffa, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Anziana derubata di 25mila euro tra denaro e gioielli

Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma sono scattate nel gennaio 2021, d'aiuto agli investigatori si sono rivelati i sistemi di videosorveglianza, le analisi di tabulati di traffico telefonico e i servizi di osservazione sul territorio della Capitale. I due avrebbero preso di mira l'anziana, convicendola a salire a bordo di un'auto, con la promessa di accompagnarla da un fantomatico dottore, in realtà inesistente. L'autista, durante il traggitto, le ha detto di avere una grossa somma di denaro per la prestazione del medico e che, nel caso in cui lei si fosse offerta di fargli da garante davanti a un notaio le avrebbe dato 25mila euro come ricompensa per il favore, cosa confermata dal sedicente avvocato che era insieme a loro. La donna si è fidata dei suoi interlocutori, che parevano molto convincenti, e ha acconsentito a farsi portare all'interno di un'abitazione, dove ha consegnato 800 euro in contanti, un orologio Rolex in acciaio, un orologio in oro, orecchini, bracciali e catenine d'oro, dal valore totale di oltre 20mila euro.

Una seconda vittima raggirata e derubata

Una volta ottenuto ciò che volevano, i due presunti truffatori avrebbero chiesto in prestito alla donna il telefonino, con la scusa di fare una chiamata, per impedirle di chiamare subito le forze dell'ordine e guadagnare tempo nella fuga e l'avrebbero lasciata in strada con la scusa di dover sbrigare le pratiche per l'atto di donazione, dandosela in realtà a gambe levate. Un'altra vittima sarebbe una settantaduenne, sempre nel mese di gennaio, che avrebbe consegnato ai truffatori 1180 euro, soldi presi sia in casa che prelevati presso un bancomat in zona San Giovanni.