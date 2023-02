Addetto alle pulizie chiede a 3 ragazzi di spostarsi: aggredito con calci, pugni e insulti razzisti Stava lavando per terra, quando ha chiesto a tre ragazzi di spostarsi per poter continuare le pulizie: i tre hanno risposto aggredendolo e lanciandogli insulti razzisti.

A cura di Beatrice Tominic

Stava lavando il pavimento, quando ha invitato tre ragazzi a spostarsi dallo spazio in cui stava pulendo. I tre, tutti ventenni, in risposta lo hanno aggredito con calci e pugni alla testa, alle braccia e ai fianchi, inveendo contro di lui con frasi razziste.

È successo lo scorso venerdì alle ore 18 nel McDonald's in piazza delle Cinque Lune, a pochi passi da piazza Navona. Dopo averlo massacrato i ragazzi, che secondo quanto riportato sarebbero tre italiani, si sono dati alla fuga: sulle loro tracce indagano gli agenti della polizia, come riporta il Messaggero. Non si esclude che i loro volti possano essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale.

L'aggressione nel fast food

Lo hanno massacrato con calci e pugni, mentre inveivano contro di lui urlando frasi razziste: questo è quanto accaduto ad un ragazzo di 28 anni del Mali, impiegato come addetto alle pulizie nel fast food. Il 28enne aveva chiesto ai ragazzi, tre clienti del posto, di spostarsi rispettando i segnali dei cartelli che indicavano le pulizie in corso, mentre lui stava lavando il pavimento, ancora bagnato, quando è stato aggredito. I tre si sono gettati contro il ragazzo, picchiandolo e gridandogli insulti razzisti. Poi si sono dati alla fuga.

Le indagini in corso

Non appena aggredito, gli altri dipendenti del fast food hanno allertato la polizia: in breve tempo sul luogo del pestaggio sono arrivati alcuni agenti che hanno raccolto le testimonianza dei presenti, sia lavoratori che clienti del locale. Sul posto è subito arrivata anche un'ambulanza che ha trasportato il ragazzo all'ospedale Santo Spirito dove le sue ferite, gravi soprattutto alla testa, sono state giudicate con un codice giallo. Il 28enne è rimasto in osservazione per tutta la notte successiva e il giorno dopo è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

"In genere questa è una zona tranquilla – hanno dichiarato alcuni commercianti – Ma un episodio del genere non può lasciarci indifferenti".