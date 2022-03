Accoltellamento nella notte a Trastevere: 17enne e 18enne in ospedale Paura nella notte a Trastevere, dove un 19enne armato di coltello ha aggredito un 17enne e un 18enne, facendoli finire in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Movida a Trastevere (Immagine di repertorio)

Due ragazzi di diciotto e diciassette anni sono rimasti feriti, presi a coltellate nella notte scorsa a seguito di un'aggressione a Trastevere a Roma. Autore del gesto un diciannovenne, che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per tentato omicidio. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire quanto successo. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti era passata la mezzanotte, i due giovani si trovavano nel cuore del centro storico e stavano trascorrendo una serata tranquilla in uno dei luoghi più gettonati della movida romana, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il diciannovenne ha preso di mira i due coetanei. Si aggirava armato di coltello per i vicoli e li ha colpiti con diversi fendenti, sorprendendoli uno in Piazza San Calisto e l'altro in via Venezian.

Diciannovenne arrestato per tentato omicidio

Il diciannovenne poi è scappato, ma i poliziotti lo hanno individuato e bloccato poco dopo. Ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, come da prassi e dovrà rispondere di tentato omicidio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto in breve tempo è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso i due feriti con le ambulanze, trasportando il diciassettenne all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il diciottenne all'ospedale Santo Spirito. Arrivati al pronto soccorso i pazienti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute fortunatamente non sono gravi e non si trovano in pericolo di vita.