Accoltellamento a Ladispoli: uomo ferito al torace in strada Ha riportato numerose ferite alle braccia e al torace il sessantaduenne accoltellato ieri pomeriggio nei giardinetti comunali di via Claudia a Ladispoli, sul litorale della provincia di Roma. Il suo presunto aggressore è stato arrestato per tentato omicidio, aveva ancora le mani sporche di sangue.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è stato accoltellato in via Claudia a Ladispoli. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 28 agosto, sul litorale della provincia a Nord di Roma. Vittima un sessantaduenne di nzionalità romena, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche a causa delle gravi ferite d'arma da taglio riportate. Presunto autore della violenza è un quarantottenne albanese con precedenti e già noto alle forze dell'ordine, che i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per il reato di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 16.30 e il sessntaduenne si trovava nei giardini comunali, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il quarantottenne lo avrebbe accoltellato ripetutamente, in diverse parti del corpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il feirito e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Il ferito ha tagli a braccia e torace

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio del litorale il paziente è stato affidato alle cure di medici, che lo hanno sottoposto gli accertamenti necessari al caso. Ha riportato diverse ferite da taglio alle braccia e al torace ed è stato medicato per poi essere dimesso con oltre venti giorni di prognosi. Sulla vicenda sono intervenuti i carabinieri, arrivati subito dopo. I militari hanno indagato sull'accaduto, ascoltando alcuni testimoni e passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. In serata sono riusciti a risalire all'identità del presunto aggressore. Era non molto distante dal luogo della violenza, con le mani ancora sporche di sangue e nelle immediate vicinanze è stata rinvenuta anche l’arma, una lama spezzata di un coltello. Finito in manette, il quarantottenne è stato portato in caserma, poi condotto nel carcere di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.