Ritorna Libri Come, la festa del libro di Roma che quest'anno ha scelto come tema l'esplorazione della felicità. Dal 15 marzo la Festa del Libro e della Lettura si apre all'Auditorium Parco della Musica, con oltre 130 eventi, tra gli attesi big stranieri: i protagonisti del nuovo romanzo americano Nicole Krauss, Nathan Englander, Daniel Mendelsohn, Jennifer Egan, il giallista scozzese Ian Rankin e Mathias Enard, Régis Jauffret e Jan Manook, Clara Sanchez, Alicia Gimenez Bartlett. Tra gli italiani che parleranno della loro idea di felicità: Andrea Camilleri, Piero Angela. Ci saranno anche Paolo Giordano, Daria Bignardi, Pupi Avati e Gianni Amelio.

Non è un semplice ricordo quello che il 18 marzo sarà dedicato ad Alessandro Leogrande, lo scrittore morto a 40 anni il 26 novembre 2017. Il suo progetto sulle migrazioni, immaginato con Elena Stancanelli portato in avanti con la collaborazione di diverse realtà e città tra cui Radio3, Laterza e il Salone del Libro di Torino, è al centro di un incontro con Simonetta Agnello Hornby, l'economista Emanuele Felice e la sociologa Gabriella Turnaturi, che cercheranno parole nuove e pensieri condivisi per una nuova narrazione del fenomeno migratorio.

Arrivata a un passo da un compleanno importante, quello dei dieci anni, che festeggerà nel 2019, ‘Libri Come', curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco, prodotta da Fondazione Musica per Roma, nelle parole del direttore di Rai Radio3 ha deciso di mettersi alla caccia della parola delle parole, la felicità